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Kars’ta Doğu Ekspres altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Kars’tan Ankara’ya giden Doğu Ekspres’in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.
Asayiş 02.08.2021, 08:47
Kars’tan Ankara’ya giden Doğu Ekspres’in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres bir vatandaşa çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.