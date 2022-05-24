Kars’ta asılsız ihbar polisi harekete geçirdi

Kars’ta Faikbey Caddesi üzerinde bomba olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, 1 saatlik kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen bir mail, emniyeti üst düzey alarma geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen mailde, Faikbey Caddesi üzerinde bomba olduğu ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbarda belirtilen bölgeye akın etti. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan caddede ve bölgede bulunan araçlar ve iş yerleri bomba uzmanları tarafından tek tek kontrol edildi. Yaklaşık 1 saat süren kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, asılsız ihbarda bulunan ve mail atan şahıs veya şahıslar hakkında hukuki ve yakalamaya yönelik sürecin başlatıldığı öğrenildi.