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Kars’ta 200 bin liralık hırsızlık kamerada
Kars’ta içinde 200 bin liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çalan 3 hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Asayiş 28.12.2020, 19:13
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Kars’ta içinde 200 bin liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çalan 3 hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.Merkez Şehitler Mahallesi’nde bir ikamette yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasanın çalınması polisi harekete geçirdi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği ikametgahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 3 hırsızın kimliğini tespit etti. Ü.A. (18), F.M. (18) ve S.A. (17) adlı zanlılar, polisin yaptığı operasyonla bir otel odasında çaldıkları eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelileri gözaltına alan polis, ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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