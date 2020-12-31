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Kars’ta 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kars’ta 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan iki şahıs ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kars devlet hastanesine kaldırıldı.
Asayiş 31.12.2020, 12:21
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Kars’ta 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan iki şahıs ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kars devlet hastanesine kaldırıldı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı olan kötek köyü mevkiinde 34 BIL 221 ve 33 ABG 193 plakalı 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı yapan iki kişinin ise Paslı İlköğretim okulunda görevli öğretmenler olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde görevli oldukları okullarına giderken karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışan bir öğretmenle beraber 2 kişi sağlık görevlileri tarafından Kars devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisi ile alev alan araçları ise ola yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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