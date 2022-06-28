Kars’ta 10 polis meslekten ihraç edildi

Kars’ta 10 polis, ‘FETÖ’ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6’sı aktif görevli polis memuru, 3’ü emekli polis memuru ve 1’i görevden uzaklaştırılmış komiser olmak üzere 10 polis, ‘FETÖ’ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

Emekli olan ve ihraç edilen polislerin de polislik haklarının ellerinden alındığı öğrenildi.