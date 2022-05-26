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Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, kaza anı kamerada

Elazığ’da ana yolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 26.05.2022, 20:26
Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, kaza anı kamerada

Elazığ’da ana yolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Elazığ-Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya 06 GYG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise kameralara yansıdı.

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