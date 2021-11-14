banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almayan taksicilere para ve trafikten men cezası

İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası kesildi. 6 ticari taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran bir ticari taksi ise 13 gün süreyle trafikten men edildi.

Asayiş 14.11.2021, 10:53
‘Karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almayan taksicilere para ve trafikten men cezası

İstanbul Üsküdar’da yapılan denetimde ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu almadığı tespit edilen 7 taksi şoförüne toplam 9 bin 373 lira idari para cezası kesildi. 6 ticari taksi 3 gün, kayıtsız şoför çalıştıran bir ticari taksi ise 13 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntülerde Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde bir taksi şoförünün ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri, yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13 (kayıtsız şoför), 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91, 34 TFN 92 plakalı ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6