Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatıp Caddesi ile Harmancık Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya çevreyolu istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Hamza A. (50) idaresindeki 42 CMR 86 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Mustafa Karaman’a çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyon altında kalan Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.