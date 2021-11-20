Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Gümüşhane’de yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkiindeki bir pestil işletmesinde çalışan Ayşe Çiftçi (53) bölünmüş karayolunda yaya geçidinden yolun diğer kısmına geçti. Yolun diğer kısmındaki işini hallettikten sonra iş yerine dönmek için tekrar yaya geçidinden geçmek isteyen Çiftçi’ye Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen O.Ş yönetimindeki 29 AAL 516 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayı haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çiftçi’nin ölüm haberinin duyulmasının ardından akrabaları sinir krizi geçirdi.