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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 07.10.2021, 12:42
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi kuzey yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sinem Sıcakter’e, A.B. yönetimindeki 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinem Sıcakter’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinem Sıcakter’ın cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü A.B. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.