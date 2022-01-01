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Karşı şeride geçip aracın üzerine devrilen otobüs zincirleme kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var
Karşı şeride geçip aracın üzerine devrilen otobüs zincirleme kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var
İstanbul yolu Batıkent girişinde , Ego otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi, otobüse de kendi şeridinde giden araçlar çarptı.Olay yerine saglık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Asayiş 01.01.2022, 21:15
İstanbul yolu Batıkent girişinde , Ego otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi, otobüse de kendi şeridinde giden araçlar çarptı.Olay yerine saglık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.