Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin fren yapması ile 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Kavşağı’ndan Çallı Kavşağı istikametine gitmekte olan 19 KZ 728 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç karşıdan gelen başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra kaldırma çarparak durabildi. Olayda kazaya karışan araçlara çarpmamak için fren yapan diğer sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan Cansu Ö., Pelin Y., Burcu K. ve Engin Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza anını anlatan bir vatandaş, "Arkadaş karşı şeritten gelmiş. Diğer sürücü ile kafa kafaya girdi. Biz de etkilendik" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.