Karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce’de hatalı sollama sonucu karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrecan A. idaresindeki 81 BU 229 plakalı Tofaş marka otomobil hatalı sollama sonrasında karşı şeride geçerek, Doğan G. idaresindeki 81 KG 364 plakalı Renault marka otomobil ve Bülent E. idaresindeki 34 RE 4896 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın ardından D-100 karayolu Ankara istikameti savaş alanına döndü. Otomobiller paramparça olurken, sürücüler Emrecan A., Bülent E., Doğan G. ile yolcular Hüseyin D. ve Ferhat Baştimar yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferhat Baştimar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.