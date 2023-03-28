Karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A. idaresindeki 23 HS 534 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek S.T. yönetimindeki 23 ABU 473 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın savrulduğu kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.