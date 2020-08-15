Kars Çayı’nda kaybolan çocuklar için Van’dan dalgıç ekip yola çıktı
KARS ÇAYI’NDA KAYBOLAN ÇOCUKLAR ARANIYOR. ÇOCUKLARI BULMAK İÇİN VAN’DAN DALGIÇ EKİP GELİYOR(IŞIK ÇAPANOĞLU-SERKAN ERKOÇ/KARS-İHA)
Kars’ta serinlemek için girdikleri derede kaybolan çocukları bulmak için Van’dan dalgıç ekip yola çıktı.
Kars Çayı’nın geçtiği Cumhuriyet Köyü girişine arkadaşları ile birlikte gelen Ömercan D. ve Ozan G. önce piknik yaptı ardından serinlemek için suya girdiler, daha sonra suda ise suda kayboldu. Ömercan D. ve Ozan G. arkadaşları yola kadar çıkarak arkadaşlarının suda kaybolduğu belirterek vatandaşlardan yardım istedi. Durum jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri ise Kars Çayı’nda kaybolan çocukları aradı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonrasında Van’dan bölgeye dalgıç ekipleri çağrılırken, havanın karamasıyla bir süre arama çalışmalarına ara verildi.
Öte yandan arama çalışmaları Van’dan gelecek olan dalgıç ekipler yeniden başlayacak. Cumhuriyet Köyü girişinde suda kaybolan çocukların ailesinin bekleyişi de sürüyor. Jandarma çocukların suya girdiği bölgeye girilmesine izin vermiyor. Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan arama kurtarma köpeği ‘Eros’ ile iz takip köpeği ‘Atak’ da katılıyor.
Çocukların kaybolduğu bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan bir süre arama çalışmalarına eşlik etti.
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