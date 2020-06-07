Karpuzlu trafik magandası yakalandı

İstanbul’da panelvan tipi minibüsle yol alan bir sürücü, araçların arasında defalarca kez “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı sürücü yolda karpuz yemiş ve o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen ekipler çalışma başlattı.

EHLİYETİ GERİ ALINDI

Görüntüleri incelemeye alan polis, şüpheli Batuhan D'nin sosyal medya hesabından aracı tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şahsa iki ayrı suçtan bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Batuhan D, “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

BEKLEDİĞİNDEN UCUZA

Batuhan D. canlı yayın sırasında bazı takipçilerinin gönderdiği “maganda olma”, “insanların canını tehlikeye atma” yorumlarına da aldırış etmemiş ve “Ceza göndersin devletimiz, sıkıntı yok. 5 bin 500 lira bir şey değil. Ortaya nargile koyacağım hızım da 120-140 arası olacak. Sağ tarafıma da çiğ köfte koyacağım. Mis ya, bundan daha ötesi yok. Kardeşinizi takip edin” demişti.