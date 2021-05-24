Kocaeli’nde karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K.(43) adlı şahıs işyerinde karnından silahla vuruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnına tek kurşun isabet edilen İ.K.’nın ameliyata alındığı öğrenildi. İşyerinde çalışanlar, şahsın kendi kendini vurduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili inceleme başlattı.