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Karlıova’da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Asayiş 14.07.2022, 11:52
Karlıova’da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün serinlemek için ilçeye bağlı Karabalçık köyündeki dereye giren 2 kardeş, akıntıya kapıldı. Suda çocukların çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar hemen dereye atlayarak 2 kardeşi de kurtardı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kardeşleri önce ilçe devlet hastanesine oradan da Elazığ’a sevk edildi.

Boğulma tehlikesi atlatan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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