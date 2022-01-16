Karlı yolda otomobil böyle takla attı

Karabük-Gerede D-100 karayolunda kar yağışı nedeniyle bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına saniye saniye yandı.

Kaza, Gerede - Karabük D-100 karayolu allar mevkiinde meydana geldi. Karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla atarak yolda ters durdu. Bu sırada arkasından gelen Tır’ın sürücüsü manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtulurken, o anlar ise sürücünün yanında bulunan bir kişinin sosyal medyası için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(YE-