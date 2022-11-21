Karkamış’taki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırının hemen ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda saldırının hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Cep telefonu ile çekilen başka görüntülerde ise hafif yaralanan 2 vatandaşın kendi imkanları ile hastaneye gitme çabaları yer aldı.

Geriye bisikleti ile çekilen görüntüleri kaldı

Hain saldırıda şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş’tan geriye ise kısa süre önce bisikleti ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Hasan Karataş’ın son görüntülerinde ise bisikleti ile oynayıp, etrafa gülücükler dağıttığı görüldü.

Şehitlerin isimleri mermilere yazıldı

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa çerçevesinde belirlenen hedeflere atışlar yapıldı. Belirlenen hedefler çok namlulu roket atar (ÇNRA), Fırtına obüslerinden gönderilen roketler ve uçakların attığı bombalarla ateş altına alındı.

TSK tarafından atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere hain saldırıda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş’ın isimleri yazıldı. Saldırıda şehit olan öğretmen ve küçük çocuğun isimlerinin yazılı olduğu mermiler, yapılan başarılı atışlarla terör hedeflerini yerle bir etti.