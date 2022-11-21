Karkamış’a art arda 4 roket düştü

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesinde boş alana art arda 4 roket atıldı. Saldırının ardından sınır birlikleri tarafından terör hedefleri yerle bir edildi.

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından Karkamış’a roketli saldırı düzenlendi. Art arda ateşlenen 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet ederken, saldırının ardından sınır birlikleri tarafından terör örgütü YPG/PKK hedefleri çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri ile yerle bir edildi.