Karkamış'a 7 roket düştü

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye'ye ateşlen 7 roket Karkamış'a düştü. Roketlerden biri, ilçedeki Kocatepe İlkokuluna isabet etti. Olay neticesinde yaralananların olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Bir roketin ise bir evin bahçesine düştüğü belirtildi. Ekipler, diğer roketlerin düştüğü bölgeleri tespit etmeye çalışıyor.

Bakan Soylu: "1'i çocuk 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

"(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir."

"(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) "Bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor."