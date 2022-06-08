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Karısını vurduktan sonra hayatına son veren Mehmet Bilsen toprağa verildi

Başkentte boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son veren Mehmet Bilsen’in cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Asayiş 08.06.2022, 15:52
Karısını vurduktan sonra hayatına son veren Mehmet Bilsen toprağa verildi

Başkentte boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son veren Mehmet Bilsen’in cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde önce boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen’i daha sonrasında yanında getirdiği silah ile kendini vurarak yaşamını yitiren Mehmet Bilsen toprağa verildi. Bilsen’in naaşı, Ankara’da Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

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