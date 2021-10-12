Karısını pompalı tüfekle vuran koca yakalandı

Adıyaman’da, önceki gün kendisinden boşanmak isteyen karısını kovalayarak pompalı tüfekle ağır yaralayan koca, polis ekiplerince yakalandı. Kocası tarafından vurulan genç kadının olaydan 1 gün önce kocası için uzaklaştırma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerindeki boş arazide 2 çocuk babası Mesut E., iddialara göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayten E. (33), ile arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Mesut E., eşini pompalı tüfekle kovalayarak boş bir arazi içerisinde tüfeği ateşleyip eşi Ayten E.yi ağır yaralamıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayten E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası olay yerinden kaçan Mesut E.’nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında eşini tüfekle ağır yaralayan 2 çocuk babası Mesut E., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Uzaklaştırma talebinde bulunmuş

Kocası tarafından tüfekle kovalanan ve daha sonra boş bir arazi içerisinde vurularak ağır yaralanan Ayten E.’nin yaşanan olaydan bir gün önce polis ekiplerinden yardım istediği ve olay yerine gelen polisler tarafından alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. 2 çocuk annesi Ayten E.’nin olaydan önceki gün götürüldüğü polis merkezinde kocasından şikayetçi olduğu ve kocası hakkında uzaklaştırma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yaşam savaşı veriyor

Kocası tarafından boş arazi içerisinde pompalı tüfekle vurulan Ayten E.’nin kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği yoğum bakım servisinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Ayten E.’nin pompalı tüfekle kovalandığı ve vurulma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.