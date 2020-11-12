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Karısını öldüren zanlı tutuklandı

MALATYA'DA EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKALANAN ZANLI SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 12.11.2020, 16:09
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Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Malatya’da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tukuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hande Sokak’ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P., 23.15 sıralarında eşi Emine P.’nin (73) ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.’yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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