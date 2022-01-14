Karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı güçlükle hayata döndürüldü

Afyonkarahisar’da eşini bıçakladıktan sonra kendini bıçaklayıp kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulunan katil zanlısının hastanede duran kalbi, doktorların yoğun müdahalesi sonrası tekrar çalıştırılarak güçlükle hayata döndürüldü.

Olay, Emirdağ ilçesi İncili Mahallesi 4015 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Emiş (50) gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşi Emsal Emiş (52) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Emiş eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Katil zanlısı eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını defalarca duvara vurdu. Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi.

Katil zanlısının kalbi durdu

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı kocayı ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal Emiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Emiş ise Afyonkarahisar’da bir başka hastaneye sevk edilirken, şahsın sevk edildiği hastanede kalbi durdu. Doktorların yoğun uğraşları sonrası kalbi tekrar çalıştırılan Bayram Emiş, hayata döndürüldü.

Katil zanlısının psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü

Yaşanan olayın ardından Emiş ailesinin üyeleri büyük şok yaşarken, Emiş çiftinin biri kız iki çocuklarının olduğu ifade edildi. Olayla ilgili aile üyelerinden alınan bilgilerde cinayeti işleyip intihar girişiminde bulunan Bayram Emiş’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken, olayda yaşamını yitiren Emsal Emiş’in cenazesinin otopsi işleminin ardından ailesine verileceği kaydedildi.