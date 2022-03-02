Adana’da uyuşturucu kullandığı için kendisini eve almayan karısını kürekle döven koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ceylan S. (28), eşi Yusuf S.’yi (32) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eve almadı. Yusuf S. de sabah eve girmek isteyince karı koca arasında kavga çıktı. Yusuf S. karısına kendisini eve almadığı için kürekle saldırıp onu darp etti. Bunun üzerine genç kadın da kendini savunmak için kocasına bıçak çekti. Koca, kadının elinden bıçağı almak isterken ikisi de parmaklarından yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eşi Yusuf S. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, “Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de faraşı salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeriye giren yine benim” dedi.

Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.