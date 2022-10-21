Karısını kendisini aldattığını düşünerek vuran zanlı tutuklandı

Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü karısını 5 yerinden tabancayla vuran zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Akcan (33), 6 yıllık eşi Dilan Akcan’ın cep telefonuna yabancı bir numaradan gelen aramayı görünce aldatıldığını düşündü. Kıskançlık krizine giren Ahmet Akcan, darp ettiği eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, 2 çocuk annesi Dilan Akcan’ın karnına, göğsüne, boynuna ve eline isabet etti. Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yapan ekipler, Ahmet Akcan’ı evinin odunluğunda olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan’ın, ailesinin yanında kalan eşini zorla eve getirdiği ve ifadesini değiştirmesi için baskı uyguladığı öne sürüldü. Ahmet Akcan ifadesinde ise eşini kendisinin vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. Dilan Akcan ise kocasının husumetlisi A.A.B. (28) tarafından yaralandığını öne sürdü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan A.A.B. ise o saatte amcasıyla birlikte evde olduğunu söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akcan, adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, “Çok kısa bir aradan sonra mahalledeki ağabeylerle görüşeceğim tek tek. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım” dedi.

Ahmet Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.