Karısını bıçakla ağır yaralayan koca kaçarken yakalandı

Samsun’da karısını sırtından bıçakla ağır yaralayan koca yanına 5 yaşındaki kızını alıp aracıyla kaçarken polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çimento fabrikasında çalışan Murat D.(46) evlerinde aralarında ailevi sorunlardan dolayı tartışma çıkan 6 yıllık 1 çocuk annesi eşi Yasemin D ’yi (32) sırtının 3 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yasemin D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Yasemin D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşini bıçakladıktan sonra yanına 5 yaşındaki kızı A.D.’yi alıp aracıyla Ordu’nun Ünye ilçesine kaçmak isteyen Murat D. Samsun polisini alarma geçirdi. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Murat D.’yi aracıyla kaçarken Badırlı mevkisi çevre yolunda kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ankara yolu polis uygulama noktasına götürülen Murat D. burada Kavak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Murat D. kelepçelenip polis aracına bindirilerek Kavak ilçesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.