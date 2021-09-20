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Karısını 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban hakkında karar açıklandı

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Çoban son savunmasında “Haksız tahrik indirimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Çoban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Asayiş 20.09.2021, 16:01
Karısını 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban hakkında karar açıklandı

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Çoban son savunmasında “Haksız tahrik indirimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Çoban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Esenyurt’ta 11 Nisan 2019’da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban’ı (42) 9 kez bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban’ın (45) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun Çoban SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı.

“Tipik bir kadına şiddet olayı değildir”

Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, haksız tahrik indirimi talebinde bulunarak "Müvekkil eşinin Facebook üzerinden başka erkekler ile görüşme yaptığını görüyor. Savcının mütalaasına katılmıyoruz. Olayda haksız tahrik unsurları vardır. Bazen kader mahkumu deriz ya. Tipik bir kadına şiddet olayı değildir. Bir anda kendini kaybedip cinayeti işlemiştir. Ortada sadakat yükümlülüğüne aykırı bir durum vardır" şeklinde beyanda bulundu.

Sanık: “Haksız tahrik indirimi istiyorum”

Sanık Dursun Çoban ise pişman olduğunu söyleyerek "Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eşim sürekli hakaret, küfür ediyordu. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Tahliye olup çalışmak istiyorum" dedi.

Mahkeme sanık savunmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Çoban’ın ’eşi kasten öldürme’ suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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