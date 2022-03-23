Karısını 51 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale’de 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını 51 yerinden bıçaklayarak öldüren şahısın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale’de 6 Haziran 2021 günü Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana gelen olayda, Sezer Başkaya evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya’yı 4 yaşındaki çocuğunun yanında 51 yerinden bıçaklayarak ölmesine neden olmuştu. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Sezer Başkaya (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan bağlandı. Maktul Hacer Başkaya’nın (26) annesi Zeynep, babası Erdoğan Köksoy, kardeşleri ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.