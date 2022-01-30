Karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da tartıştığı karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi’nde A.Y. ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Yüzbey’i (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı. Eşi A.Y. gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve 6 yıllık evli oldukları öğrenildi.

Adem Yüzbey’in cenazesi, bugün Otlukkapı Mahalle Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.