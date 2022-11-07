Karı koca birkaç saat arayla hayatını kaybetti

Düzce’de yedikleri mantardan zehirlenen Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelinleri Tuğba Yavuz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumları ağır olan Yusuf Yavuz (62) sabah saatlerinde, eşi Emine Yavuz ise öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, 4 Kasım’da Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz topladıkları mantarlardan yedi. Zehirlenen 3 kişi yakınlarının ihbarı üzerine ilk olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından aynı aileden 3 kişi karaciğer yetmezliği ve nakli için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tedaviye rağmen Yusuf Yavuz sabah saatlerinde hayatını kaybederken eşi Emine Yavuz da birkaç saat sonra vefat etti. Tuğba Yavuz’un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yusuf Yavuz defin edildi

Mantar zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybeden Yusuf Yavuz (62), Gümüşova Yeni Mahalle’de son yolculuğuna uğurlandı. Evinin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile sevenleri katıldı. Namazın ardından Yusuf Yavuz Kışla Mahalle mezarlığına defin edildi.