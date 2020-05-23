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Karı koca bir olup tacizciyi hastanelik ettiler

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE KENDİSİYLE İLİŞKİYE GİRMESİ İÇİN TELEFONLA TEHDİT E ADAMI EVİNE ÇAĞIRAN EVLİ KADIN, KOCASIYLA BİR OLUP ADAMA MEYDAN DAYAĞI ATTI. OLAY YERİNE GELEN POLİS, YARI BAYGIN HALDE BULDUĞU ADAMI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRDI.

Karı koca bir olup tacizciyi hastanelik ettiler

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE KENDİSİYLE İLİŞKİYE GİRMESİ İÇİN TELEFONLA TEHDİT E ADAMI EVİNE ÇAĞIRAN EVLİ KADIN, KOCASIYLA BİR OLUP ADAMA MEYDAN DAYAĞI ATTI. OLAY YERİNE GELEN POLİS, YARI BAYGIN HALDE BULDUĞU ADAMI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRDI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:53
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Karı koca bir olup tacizciyi hastanelik ettiler

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iddiaya göre, kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine çağıran evli kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis, yarı baygın halde bulduğu adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Koru Mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan H.Y, kendisini telefonlara arayarak taciz ettiğini iddia ettiği 45 yaşındaki K.Ö’yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle H.Y’nin evine giden K.Ö., iddiaya göre, eve girer girmez H.Y’ye saldırdı. Evde bekleyen H.Y’nin eşi V.Y, eline geçirdiği sopayla K.Ö’ye saldırdı. H.Y’nin eşine yardım etmesiyle K.Ö. hastanelik oldu.

V.Y, eşiyle birlikte K.Ö’yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde baygın yatan K.Ö’yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, K.Ö’yü baygın halde sedye ile evden çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.Ö’nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"Kocanı öldürür kızına tecavüz ederim"

Olay anını anlatan V.Y, K.Ö.’nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek, "Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş, benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım. Eşim de yardım etti, kavga ettik. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var” dedi.

"Seni seviyorum, ‘sen de seni seviyorum’ demezsen zorla olur"

H.Y. de, “Beni sürekli tehdit ediyordu. Bu durumu eşime söylemiştim. Seni seviyorum, ‘sen de seni seviyorum demezsen zorla olur’ diyordu. Eşinden ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj attı bana ‘eve geleceğim’ diye. Ben de eşim evde olacağı için ‘gel’ dedim. Geldi. Eşim eve gelince saldırdı. Eşimle beraber dövdük” diye konuştu.

Olayın ardından H.Y. ve eşi K.Ö’yü dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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