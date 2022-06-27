Kargoyla sentetik hap sevkiyatı, polis takibine takıldı: 2 tutuklama

İzmir’in Konak ilçesinde kargo yoluyla sentetik hap ticareti polis takibine yakalandı. Kargo şubesinde hapları alırken polise yakalanan şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan Narko Alan ekipleri, Konak ilçesi Tepecik semtinde kargo yolu ile İzmir’e, Ç.T. ve N.Ç.’nin adına sentetik hap geleceği yönünde aldığı bilgi üzerine 25 Haziran akşamı harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, 2 kişinin otomobil ile iki ayrı kargo şubesinden kutular alarak çıkış yapması üzerine şüphelilere dur ihtarında bulundu.

Şüpheliler kaçtı, polis kovaladı

Ç.T. ve N.Ç.’nin polisin dur ihtarına uymayarak araç ile kaçması sonucu kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kaza yaptı. Polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan araçta, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli gözaltına alındı. İki kargo şubesinden ele geçirilen kargolarda ve araçta yapılan aramada toplam 39 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.T. ve N.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.