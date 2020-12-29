banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
Türk-İş: Açlık sınırı 2.589,94 TL
Türk-İş: Açlık sınırı 2.589,94 TL
İYİ Parti'li belediye asgari ücreti 3 bin 750 TL yaptı
İYİ Parti'li belediye asgari ücreti 3 bin 750 TL yaptı
2020’de hangi gayrimenkul yatırımcıları kazandı
2020’de hangi gayrimenkul yatırımcıları kazandı

Kargoda kaybolan kedi için tazminat

Gaziantep’te yaşayan bir kadın, İzmir’de yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşayan kızına kargoyla kedi gönderdi. Genç kız kargoda kaybolan kedisi nedeniyle açtığı davada 4 bin 500 TL tazminat kazandı. 6 yıl süren davada Yargıtay kararı onayarak, emsal niteliğinde karar verdi.

Asayiş 29.12.2020, 12:19
3
Kargoda kaybolan kedi için tazminat

Gaziantep’te yaşayan bir kadın, İzmir’de yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşayan kızına kargoyla kedi gönderdi. Genç kız kargoda kaybolan kedisi nedeniyle açtığı davada 4 bin 500 TL tazminat kazandı. 6 yıl süren davada Yargıtay kararı onayarak, emsal niteliğinde karar verdi.

Gaziantep’te yaşayan Ayşe Ö., İzmir’de yaşayan kızı Gizem Ü’ye ait olan Mix Breed cinsi ’Punky’ isimli kediyi, kendisine göndermek üzere Turkish Cargo’ya teslim etti. Kedinin kızına teslim edilmemesi üzerine girişimlerde bulunan Ayşe Ö., hayvanın kaybolduğunu öğrendi. Ayşe Ö ile kızı Gizem Ü., kedinin teslim edilmemesi üzerine ise maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirterek 2014 yılında Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesinde başvurdu. Davacı Gizem Ü. kargo şirketi hakkında bin 600 lira maddi ve 10 bin lira manevi, annesi yönünden ise 5 bin lira manevi tazminat talep etti. Firmanın avukatı ise müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tazminat kararı onandı

6 yıllık yargılama sürecinde 3 defa Yargıtay’a giden dosyada Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, 13 Kasım 2019 tarihinde Gizem Ü’ye 200 lira maddi, 3 bin lira manevi tazminat, anne Özmen’e ise bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesine giden karar daire tarafından onandı. Bu kararın emsal nitelikte bir karar olduğunu belirten davacı Ünal ve Özmen’in avukatı Cuma Nacar, “Belki bundan sonra evcil hayvanlar için kargo şirketleri gerekli özeni ve dikkati gösterirler” dedi.

“Ne kaybolduğunu ne öldüğünü söylüyorlar”

Davanın 6 yıl sonra sonuçlandığını aktaran Nacar, üniversiteyi yeni kazanan bir öğrenci ile annesinin kendisine müracaat ettiğini anlattı. Büroya geldiklerinde her ikisinin de çok üzgün olduğunu paylaşan Nacar, “Müvekkillerimden üniversiteyi kazanan hanımefendi üniversiteyi kazanmadan önce ailesinden bir süre ayrı kalıyor. Bunun üzerine kendisi birlikte bir kedi edinmeye karar veriyor. Yeni doğan bir kediyi alıyor. Kediye punky ismini veriyor. Kediyle o kadar iyi anlaşıyorlar ki yani neredeyse o ana kadar yaşadığı bütün acıları ve üzüntüleri unutuyor. Üniversiteyi kazanıp İzmir’e gittikten sonra orada çok büyük yalnızlık hissediyor. Bunun üzerine kedisini istiyor. Annesi de küresel ölçekte bir firma ile anlaşarak, kediyi İzmir’e İstanbul aktarmalı bir uçakla gönderiyor. Fakat sonradan kedi bir türlü kızının eline geçmiyor. Çok büyük üzüntü yaşıyorlar. Ellerinde belgeler var. Fakat havayolu şirketi bir türlü açıklama yapmıyor. Yani ne kaybolduğunu ne de öldüğünü söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Maddi yönden sadece kedinin bedeli ödendi”

Kargo şirketinin savunmasının çok üzüntü verici olduğunu dile getiren Nacar, firmanın kediyi canlı bir varlık olarak görmediğinin altını çizerek, "Oysaki sivil havacılık kanunu burada nasıl bir yargılama yapılacağını çok açık bir şekilde söylüyor. Fakat havayolu firması genç hanımefendinin üzüntüsünü telafi edip gönlünü almak yerine davayı uzattıkça uzattı. Savunmalarında bir aracın pert olmasını örnek vererek savunma yaptılar. Yani onun bir canlı olduğu unutuldu. Kedi Punky’nin her ne kadar 200 liraya satın alınmış ise de kediyle ilgili her türlü muayenesinin yapıldığı aşı kartlarıyla sabit. Biz en azından yani şimdiye kadar yapılan toplam masraflarıyla beraber maddi tazminatın ödenmesini istemiştik. Ayrıca da hem kedinin sahibi olan genç kıza hem de onun annesi için manevi tazminat talebinde bulunmuştuk. Ancak maddi yönden sadece 200 lira kedinin bedelinin ödenmesine hükmedildi. Birde kedinin sahibi olan genç kız için 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunmamıza rağmen 3 bin lira, genç kızımızın annesi için de bin 500 lira manevi tazminata hükmedildi” şeklinde konuştu.

Yargılama 6 yıl sürdü, karar 3 defa Yargıtay’a gitti

Dosyanın Yargıtay’a 3’üncü gidişinde onandığını sözlerine ekleyen Nacar, “Manevi tazminat miktarı çok düşük oldu. Başkaları için o kedi çok önemsiz olabilir ama gerçekte o kedi hem genç kız hem de annesi için çok kıymetliydi. Artık aileden bir haline gelmişti. Her iki yönlü de tazminat miktarı çok düşük kaldı. Şimdiye kadar belki de benzer birçok olay yaşanmıştır. Ancak ben burada her iki müvekkilimi de tebrik ediyorum. Bu konuya hassasiyetle eğilip sonuna kadar takipçisi oldular. Bu karar emsal nitelikte bir karardır” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12