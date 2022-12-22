Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’dan İstanbul’a kargo şirketi üzerinden derin dondurucu içinde 93 kilo 65 gram uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, Diyarbakır’dan kargo vasıtasıyla İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının kargo şirketi üzerinden yapılacağı tespit edildi.

Bu doğrultuda yapılan operasyon neticesinde; Kayapınar ilçesinde bulunan kargo şirketinde kargo gönderisi olan derin dondurucu içinde yapılan aramada toplamda; 64 kilo 350 gram toz esrar maddesi ve 29 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılan M.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli M.Ö. ise tutuklandı.