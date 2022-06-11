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Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı

Kocaeli’de şüpheli bir şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol eden polis ekipleri, onlarca paket kaçak tütün ele geçirdi.

Asayiş 11.06.2022, 16:44
Kargo paketinden onlarca paket kaçak tütün çıktı

Kocaeli’de şüpheli bir şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol eden polis ekipleri, onlarca paket kaçak tütün ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Darıca’da şüpheli bulduğu E.K. isimli şahsın teslim aldığı kargoyu kontrol etti. Kargo paketini açan polis ekipleri, 35 kilo kaçak nargile tütünü ve 260 paket HEETS tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili malzemelere el konulurken E.K. ise gözaltına alındı.

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