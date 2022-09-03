Kargo gemisi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle BRIZA isimli gemi demir attı. Demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle BRIZA isimli gemi demir attı. Demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, “ İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı” şeklinde duyuruldu.
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