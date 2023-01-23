Kargo firmalarına dadanan uyanıkların 3 milyonluk vurgunu suya düştü

Motosikletle İstanbul’dan geldikleri Denizli’de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü. Şüphelilerin iki gün boyunca keşif yaparak kargo firmasından çek çaldığı ve bu çekleri icra yöntemi ile tahsis ettikleri ortaya çıktı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren 9 fabrikaya ait kargoların çalınmasının ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y. (43) ve Onurcan B. (27) olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak Denizli’ye getirildi.

Yakalanmamak için her yolu denemişler

Sorguya alınan şüphelilerin İstanbul’dan Denizli’ye motosikletle geldikleri, burada 2 gün keşif yaptıktan sonra fabrikaların kargolarını aldıkları, takip ettikleri kargo firmalarının çekini çalarak icra ile tahsil ettikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda şüphelilerin bin 200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan JASAT ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardında suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Çalma anı kamerada

Büyük vurgunun önüne geçilmesinin ardından yılmayıp kargocuları takip eden hırsızların çalma anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir motokuryeyi takip ettiği, sonrasında araçtan uzaklaşmasıyla birlikte motosikletle gelip eşyayı çalması yer aldı.