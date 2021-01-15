Kargo aracındaki 750 bin liralık kaçak eşyaya el konuldu

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada piyasa değeri 750 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu ilçesine bağlı Ağılözü köyü civarında yapılan uygulama esnasında Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo firmasına ait aracı durdurdu. Yapılan aramada T.D., R.D., T.Ç., M.G. isimli şahısların göndermiş olduğu toplamda 40 koli içerisinde maddi değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 900 adet güneş gözlüğü ve 2 bin 400 adet kol saati ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli soruşturma başlatılarak yakalanan malzemelere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.