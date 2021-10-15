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Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ürünü ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin kargo aracına yaptıkları operasyonda binlerce adet tütün ürünü ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş 15.10.2021, 14:46
Kargo aracında kaçak cep telefonu ve binlerce tütün ürünü ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin kargo aracına yaptıkları operasyonda binlerce adet tütün ürünü ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan kargo aracında kaçak cep telefonu ve kaçak tütün ürünleri taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç kurulan uygulama noktasında durduruldu. Kargo aracında yapılan aramada, 159 adet kaçak cep telefonu, 2 bin 247 adet kaçak puro, 960 paket kaçak sigara ve 56 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Kargo aracın sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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