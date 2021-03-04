Kargo aracında 150 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince, piyasa değeri 150 bin liralık kaçak aksesuar ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, özel bir kargo şirketine ait araç durduruldu. Yapılan aramada 150 bin Türk lirası değerinde saat, yüzük, kolye, bileklik, gözlük, parfüm, kulaklık, hint kınası gibi ürünler ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.