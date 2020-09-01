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Kargo aracı süsü verip kaçak alkol taşıdılar
ARACA PTT KARGO ARACI SÜSÜ VERİP KAÇAK ALKOL TAŞIDILAR
Asayiş 01.09.2020, 15:22
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Mersin’in Silifke ilçesinde kargo aracı süsü verip kaçak alkol taşıyan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’nce yapılan operasyonda, PTT Kargo aracı ve Resmi Hizmete Mahsustur logoları yapıştırılmış bir araçta yapılan aramada, 140 litre etil alkol, 28 litre el yapımı kaçak rakı, 12 litre el yapımı kaçak votka ve 161 adet alkol hazırlama kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.K ve D.Z.F, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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