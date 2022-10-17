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Kargı’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Kargı ilçesinde, bir evin bahçesinde 4 çuval kenevir ele geçirildi.

Asayiş 17.10.2022, 16:56
Kargı’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Kargı ilçesinde, bir evin bahçesinde 4 çuval kenevir ele geçirildi.

Kargı’da bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bahçede ekili şekilde 4 çuval kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alınırken, bahçede bulunan kenevir bitkisine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, yapılacak adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

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