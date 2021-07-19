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Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı

Malatya’da bir hurdacıda iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği iş yeri çalışanı yaralandı.

Asayiş 19.07.2021, 22:51
Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı
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Malatya’da bir hurdacıda iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği iş yeri çalışanı yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diva Sokak’taki bir hurdacıda Ö.G. ve O.G. adlı iki kardeş arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Ö.G. pompalı tüfekle ateş açarken, saçmaların hedefi olan iş yeri çalışanı Z.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, olayın şüphelisi kaçtı. Ekipler şüpheli Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlatırken, O.G. ile yaralı Z.D.’nin Ö.G.’den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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