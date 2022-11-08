Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kameraya yansıdı

Konya’nın Çumra ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle öldüren zanlının, cinayeti miras meselesi yüzünden işlediği ortaya çıktı. Kardeş cinayeti, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün Çumra’nın İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun K., cadde üzerinde kardeşi Lokman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun K., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Lokman K.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Lokman K.’nin park halindeki bir otomobilin yanına geldiği sırada ağabeyi Harun K. tarafından kendisine ateş etmesi sonucu aracın yanına düştüğü, bu sırada ağabey Harun K.’nin otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince Çumra’da yakalanan cinayet zanlısı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Harun K.’nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp, ayrıldıktan sonra evden av tüfeğini getirerek ateş ettiği belirlendi.