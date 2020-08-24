Kardeşler arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
SAKARYA’NIN KOCAALİ İLÇESİNDE İKİ KARDEŞ ARASINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI SEBEBİYLE ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLEN KAVGADA AĞABEY, KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabey, kardeşini pompalı tüfekle yaraladı.
Olay, Kocaali ilçesi Merkez Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey E.Ç. ile kardeşi T.Ç. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında ağabey E.Ç., kardeşi T.Ç.’ye pompalı tüfek ile ateş açtı. Yaralı kardeş E.Ç., özel araç ile Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini vurarak yaralayan ağabey E.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralı E.Ç. ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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