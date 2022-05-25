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Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı

Bolu’da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapisle yargılanan sanık, kardeşinin ölmeden önceki ifadesindeki sözleri sayesinde tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Asayiş 25.05.2022, 11:15
Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı

Bolu’da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapisle yargılanan sanık, kardeşinin ölmeden önceki ifadesindeki sözleri sayesinde tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olay, geçtiğimiz yıl mart ayında Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gören (47) evinin önüne traktör çeken kardeşi İlhami Gören (44) ile köy konağı önünde karşılaştı. Kardeşiyle tartışan Hüseyin Gören, yanında bulunan bıçakla kardeşini 2 yerinden bıçakladı. İlhami Gören aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlhami Gören, tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan ağabeyi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’kasten öldürme’ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Hüseyin Gören, hakim karşısına çıktı. Gören, yaptığı savunmada, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

Müebbet hapisle yargılanan Gören’in savunmasının ardından mahkeme heyeti, kardeşinin ölmeden önce hastanede polise verdiği ifadesinde, "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfür ettim" beyanı üzerine küfrü tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıla indirdi. Gören hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, cezayı 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya katılan anne Hatice Gören ise “Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım” diye konuştu.

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