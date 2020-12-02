Kardeşini ve yengesini vuran şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde mezarlıkta kardeşini ve yengesini pompalı tüfekle vuran şahıs tutuklandı. Sağlık kontrolünde Covid-19 testi pozitif çıkan zanlı ambulans ile cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aile içi husumet nedeniyle kardeşi ve yengesi ile aralarında sorun bulunan Tugay A. (48), mezarlıkta kardeşi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A.’yı (35) pompalı tüfekle vurdu. Mezarlıkta kabir ziyareti yapan kardeşi ve yengesini vurmasının ardından yakalanan Tugay A., gece saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Sağlık kontrolünde Covid-19 testi pozitif çıkan zanlı mahkemece tutuklandı ve ambulans ile cezaevine gönderildi.